Азербайджанского поп-эмэмашника Рзаева, обозвавшего соперника «русской свиньей», выдворили из России

Боец поп-ММА Джавид Рзаев из Азербайджана, был лишен российского гражданства. Причиной стало его высказывание в адрес оппонента, которое было воспринято как оскорбление. На видеозаписи, опубликованной в интернете, сотрудник управления ФСБ по Саратовской области объясняет Рзаеву причину лишения гражданства. Он говорит, что противоправные действия Рзаева негативно влияют на политическую и социальную стабильность в Российской Федерации.

Напомним, что в июле прошлого года на турнире произошёл инцидент, связанный с оскорбительными высказываниями одного из участников. Боец с ринга позволил себе произнести нецензурную брань в адрес другого участника соревнования.

В то время правоохранительные органы начали проверку законности получения им гражданства. После того как Рзаев публично извинился и назвал себя «безмозглым бараном», его карьера пошла под откос. Вместо пожизненной дисквалификации от Федерации бокса РФ он стал участником конфликтов и пьяных драк. Весной нынешнего года молодой человек вышел из колонии. Теперь же его ждет депортация в Азербайджан.

В социальных сетях пользователи активно выражают поддержку действиям властей, подчёркивая, что подобные заявления неприемлемы.

Часть пользователей сети выражают недовольство тем, как Рзаев пытается объяснить свои действия после скандала, считая это попыткой создать видимость. Они подчёркивают, что соблюдение миграционных законов не зависит от статуса человека в обществе.

Ранее сообщалось, что главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России.