В Самаре состоялся IV Всероссийский парафестиваль «Театр – территория равных возможностей»

Как сообщает KP.RU , в городе прошел четвертый Всероссийский открытый парафестиваль «Театр – территория равных возможностей». В этом году он расширил свою географию и привлек участников из разных городов России.

Организаторы получили 58 заявок от артистов разных возрастов и жанров из 30 городов. Профессиональные эксперты занялись оценкой выступлений и выбрали 15 лауреатов. Особенно радует, что четыре из них представляют Самарскую область.

Губернатор этого региона, Дмитрий Азаров, поблагодарил всех участников и организаторов фестиваля за их вклад. Такие мероприятия расширяют возможности для людей с ограниченными возможностями.

Помимо творческого составляющего фестиваля, в рамках мероприятия проводилась образовательная программа для руководителей и участников инклюзивных театральных коллективов.