В Санкт-Петербурге пылает пожар в двухэтажном торговом центре
Фото: [© РИА Новости / Виталий Аньков]
Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в горящем здании на Бухарестской улице находится не только торговый центр, но и крупный ресторан. К ликвидации возгорания привлечены от МЧС 30 человек личного состава и шесть единиц техники.
«Шестнадцатого сентября в 0.27 поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, улица Бухарестская, дом 47. Происходит горение в здании размером 40х50, площадь уточняется», - говорится в сообщении.
К настоящему времени сообщается, что справиться с огнем не получается. Район вокруг горящего здания оцеплен экстренными службами.