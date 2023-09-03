В Санкт-Петербурге сильно горит нефтебаза, взорвался газовый баллон

Как сообщает управление МЧС РФ по региону, в настоящее время экстренные службы пытаются локализовать распространившееся в районе Пискаревского проспекта на площади 800 кв м пламя. Пожару присвоен второй ранг сложности.

«В ангаре размером 80х10 метров происходит горение по всей площади. К ликвидации происшествия привлечено от МЧС: 12 единиц техники и 60 человек личного состава. Пожар в Красногвардейском районе» — говорится в публикации.

В свою очередь, как пишут местные жители в соцсетях, перед пожаром они жители слышали в районе возгорания у Пискаревского проспекта звуки взрывов. Как передает телеканал 78.ru, есть информация, что на территории нефтебазы горит заправочная цистерна после того, как взорвался газовый баллон.

К настоящему времени информации о пострадавших не поступало.