В Саратове пресекли производство нелегального алкоголя

Саратовские полицейские пресекли производство нелегальной алкогольной продукции в подпольном цехе. Об этом со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк сообщили РИА Новости .

По информации правоохранительных органов, было изъято порядка 53 тысяч бутылок водки и коньяка. Само помещение цеха располагалось на территории Ленинского района Саратова в одном из бывших торговых объектов.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере», – сказала Волк.

Она добавила, что на данный момент правоохранители устанавливают цепочку поставок нелегальной алкогольной продукции. По указанной статье виновным грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Уточняется, что производители смешивали спиртосодержащую жидкость с красителями и разными добавками. Также полицейские обнаружили 200 канистр со спортом.

По словам Волк, рядом с подпольным складом правоохранители обнаружили фуру, груженную упакованными коробками с бутылками, на которых были приклеены марки известных брендов. Всего в машине нашли больше 450 литров водки.

В начале июня сообщалось о массовом отравлении в нескольких регионах России сидром марки «Мистер Сидр», который производился в Самарской области. При производстве напитка использовался метиловый спирт вместо этилового. В результате отравления умерло 30 человек, больше 70 россиян попали в больницу.