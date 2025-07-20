В Саудовской Аравии «спящий принц» так и не вышел из комы, пролежав в ней 20 лет

В Саудовской Аравии скончался представитель королевской семьи Аль-Валид ибн Халед аль Сауд, известный как «спящий принц» из-за того, что с 16 лет он провел свою жизнь в состоянии комы. Об этом стало известно из сообщения портала Sabq.

Медицинские специалисты говорили королевской семье, что шансов на восстановление жизненных функций у Аль-Валида нет, но его отец не хотел отключать сына от аппаратов жизнеобеспечения.

Стало известно, что «Спящий принц» находился в коме более двух десятилетий после тяжёлой аварии. В возрасте шестнадцати лет он получил серьезную черепно-мозговую травму, которая привела к кровоизлиянию в мозг. Девятнадцатого июля сердце принца остановилось.

Ранее сообщалось, что создатель «Мастера и Маргариты» и «Ералаша» режиссер Юрий Кара умер на 71-м году жизни.