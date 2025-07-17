Создатель «Мастера и Маргариты» и «Ералаша» умер на 71-м году жизни

В Ялте в ночь на 17 июля скончался российский режиссер, сценарист и продюсер Юрий Кара. Ему было 70 лет, сообщили в Союзе кинематографистов России. Что известно о жизни создателя «Ералаша» — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Третий инфаркт

По данным телеграм-канала Shot, Кару госпитализировали с инфарктом поздно вечером 16 июля. Медики боролись за его жизнь, однако спасти режиссера не удалось — он скончался в реанимации ялтинской больницы. Ранее у него уже было два инфаркта — в 2024 году и в феврале 2025-го.

В данный момент тело режиссера находится в морге Ялты. По информации источников, его планируют доставить в Москву. Дата прощания и похорон пока официально не объявлена.

Фото: [ istockphoto.com ]

Биография Юрия Кары

Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке (тогда Сталино). Первое образование он получил в Московском институте стали и сплавов по специальности «физика металлов». Однако позднее выбрал творческий путь и в 1987 году окончил ВГИК, мастерскую Сергея Герасимова. Его дипломный фильм «Завтра была война» по повести Бориса Васильева получил международное признание и сразу сделал режиссера заметной фигурой в советском кино.

Среди других известных работ Кары — фильмы «Воры в законе», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», а также одна из самых громких экранизаций романа Михаила Булгакова — «Мастер и Маргарита». Картина была снята в 1994 году с мощным актерским составом, но почти 17 лет оставалась «на полке» и вышла в прокат только в 2011 году. Фильм долгое время не могли выпустить из-за авторских прав и споров с продюсерами.

Фото: [ кадр из фильма «Мастер и Маргарита». Режиссер Ю. Кара. 1994–2011 год ]

Также Юрий Кара принимал участие в съемках детского киножурнала «Ералаш», работал в рекламе, писал сценарии и активно продюсировал. Он был членом Союза кинематографистов России, входил в правление Гильдии кинорежиссеров и имел звание заслуженного деятеля искусств РФ.

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