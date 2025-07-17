В Щелкове на благоустройство дворов направлено более 340 миллионов рублей

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков проинформировал жителей о масштабных работах по благоустройству дворовых территорий в округе.

В текущем году в перечень мероприятий, направленных на комплексное преображение, вошли 12 дворовых территорий.

«При составлении плана работ мы учитывали пожелания местных жителей — у каждого свои приоритеты: организация парковочных мест, создание детских и спортивных зон, установка уличного освещения, размещение скамеек и обустройство тротуаров», — отметил глава округа.

На данный момент завершены работы по укладке асфальта в 7 из 12 запланированных дворов. В ряде дворов продолжается установка бордюрного камня, обустройство пешеходных дорожек и монтаж системы освещения. Также ведутся посадочные работы, подготовка к установке малых архитектурных форм и камер видеонаблюдения.

Активные фазы работ наблюдаются по следующим адресам:

— ул. Беляева, д. 3А, 8А, 10А — степень готовности достигла 85%;

— пр-т 60 лет Октября, д. 9, 15, 17 — 85%;

— ул. Победы, д. 4, 5, 6 (р.п. Фряново) — 95%;

— ул. Победы, д. 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А (р.п. Фряново) — 95%;

— Медвежьи Озера, ул. Юбилейная, д. 1–7 — 90%.

Завершение работ во всех дворах запланировано на сентябрь. Общий объем финансирования, выделенного на эти цели, превышает 340 миллионов рублей.

«Каждый благоустроенный двор — это не просто улучшение инфраструктуры, а результат открытого диалога с жителями и важный шаг к формированию современного городского пространства», — подчеркнул Андрей Булгаков.

Он также сообщил о запуске отдельной программы по модернизации детских игровых площадок, которая предполагает демонтаж устаревших и небезопасных конструкций с последующей заменой на новые современные комплексы по следующим адресам:

ул. Талсинская, д. 8, 8А; ул. Сиреневая, д. 4, 4А; ул. Комсомольская, д. 2, 2А;

ул. Беляева, д. 8, 10;

ул. Гагарина, д. 1;

д. Долгое Ледово, д. 7А, 9, 11, 12;

р.п. Фряново, ул. Победы, д. 4, 5, 6;

д. Богослово, д. 9, 10, 12, 13;

пр-т 60 лет Октября, д. 9, 15, 17;

пр-т 60 лет Октября, д. 2, 2А, 2Б, 4;

д. Оболдино, ул. Радужная, д. 26;

ул. Неделина, д. 22, 23, 24;

ул. Супруна, д. 2А, 2Б.