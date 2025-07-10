В Щелкове начали монтаж нового оборудования на станции водоподготовки

На станции водоподготовки ВНС-6, расположенной в Щелкове, стартовал монтаж технологического оборудования.

С производственных линий белорусских предприятий была доставлена значительная партия оборудования и крепежных элементов, общей массой десятки тонн. В состав поставки вошли: высокопроизводительные фильтры, насосные установки, протяженные трубопроводные системы, компрессорные агрегаты, запорная арматура и соединительные муфты.

Площадь строящегося здания составит 230 квадратных метров. В настоящее время завершены работы по возведению колонн и балок кровли, формируя несущий каркас помещения, где будет установлено технологическое оборудование.

Ключевым элементом проекта является блочно-модульная установка водоподготовки «Кристалл-Н», разработанная и произведенная на белорусском предприятии «Полимерконструкция». Ее производительность позволяет обеспечивать до 250 кубических метров очищенной питьевой воды в час.

Сырьем для водоподготовки послужит артезианская вода, добываемая из собственных скважин. В настоящее время специалисты проводят работы по бурению двух новых скважин. Процесс очистки воды будет осуществляться посредством фильтрующих модулей и установки обратного осмоса «Кристалл-OR». Принцип работы данной системы аналогичен принципу действия бытовых фильтров обратного осмоса, обеспечивая степень очистки воды порядка 99%.

Реализация проекта строительства станции водоподготовки является частью инвестиционной программы ООО «Щелковский Водоканал», направленной на повышение качества водоснабжения микрорайона Богородский, жилого комплекса «Солнечная долина» и частных домохозяйств в Верхнем Потапове.

Запуск новой станции водоподготовки намечен на текущий год.

В 2024 году на ВНС-6 водоканал провел модернизацию, включающую замену насосного оборудования и обновление подводящих трубопроводов.