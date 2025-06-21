В Щелкове прошла выездная администрация на предприятии «ПрофХолод»

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

Компания «ПрофХолод», расположенная на территории городского округа Щелково, празднует в текущем году свой 20-летний юбилей.

На предприятии работает более 400 человек, включая 132 жителя Щелково.

Глава округа Андрей Булгаков и его сотрудники провели встречу в формате «выездной администрации» для обсуждения актуальных вопросов, касающихся жителей округа.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

Основной темой встречи стали проблемы, вызванные обильными осадками и возникшими, в связи с этим местами подтоплений.

Ирина Владимировна обратилась с вопросом относительно улицы Краснознаменская, отметив, что неровное дорожное покрытие и отсутствие ливневой канализации создают неудобства для пешеходов.

«На указанном участке будем капитально ремонтировать асфальтовое покрытие и прокладывать ливневую канализацию уже в этом году», — рассказал Андрей Булгаков.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

Елена Ивановна сообщила о проблемах с подтоплением на парковке возле магазина «ДА» на Гагаринской улице. Данная локация ранее не была включена в перечень объектов для проведения работ, и сигнал о проблеме поступил только сейчас. Глава округа пообещал инициировать рассмотрение вопроса о решении данной проблемы.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

В ходе встречи были затронуты вопросы, связанные с обеспечением безопасности детей. Елена Сергеевна подняла вопрос о необходимости установки дорожного знака «Выезд автобуса» вблизи школы в Серково. В дополнение к установке знака, было принято решение о дополнительной обрезке кустарников для улучшения видимости для водителей.