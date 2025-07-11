В Щелкове завершены работы по программе «Пешком» на 2025 год

В рамках этого сезона создано восемь пешеходных маршрутов, инициаторами которых выступили сами местные жители. Эти тропы органично вплелись в повседневную жизнь горожан и стали удобным способом добраться до ключевых объектов – школы, медицинского учреждения, магазина, детской площадки или церкви.

Новые, так называемые «народные тропы», были обустроены в деревне Богослово, связывая храм с автобусной остановкой, а также обеспечивая удобный доступ от детской площадки до остановки общественного транспорта. В рабочем поселке Фряново появились маршруты, соединяющие улицу Победы с пешеходным мостом, далее по Ленинскому переулку до пересечения с улицей Нагорная, и на улице Текстильщиков – от дома №11 до детской площадки. Также новые тропы появились в поселке Монино на улице Южная (дома 14 и 16) и от улицы Железнодорожная до ГБУЗ МО ЩБ, обособленное подразделение № 5.