В Щелково капремонт плотины позволил избежать многомиллионного ущерба

В г. о. Щелково подошел к концу капитальный ремонт плотины на реке Любосеевка. Благодаря этому удалось снять риски ущерба на сорок миллионов.

Гидротехническое сооружение возле деревни Новая Слобода – это грунтовая плотина с железобетонным водосбросом.

Ремонт был сделан в два этапа, а также была проведена реконструкция водосброса и анализ тела плотины. В том числе осуществили монтаж трубы. После проделанной работы начался следующий этап. Плотину укрепили, положили новое покрытие на дорогах, а затем провели необходимые работы по благоустройству.

По словам главы городского округа, Щелково Андрея Булгакова, подрядная организация отработала хорошо, работники сумели оперативно предотвратить возможный ущерб.

«Мы вместе с Министерством экологии и природопользования Московской области смогли предотвратить возможный экологический ущерб. Специалисты оценивают риски прорыва плотины от паводка в сумму более 40 миллионов рублей. Однозначно, считаю это успехом», — сказал Андрей Булгаков.

Отметим, что данный ремонт был проведен в рамках госпрограммы «Экология и окружающая среда Московской области». Работы выполнялись под чутким руководством специалистов Минэкологии Подмосковья.