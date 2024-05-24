В Щелково стартует расселение из аварийного жилья в микрорайоне Дальний Воронок

О старте расселения из ветхого жилья в микрорайоне Дальний Воронок объявил глава Щелково Андрей Булгаков. Процесс будет проходить поэтапно.

Жители мкр-на Дальний Воронок в западной части Щелково получат сертификаты. Это станет первым этапом в процессе расселения в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Это будет самая крупная бюджетная региональная программа по расселению ветхого и аварийного фонда. Инициатива реализуется благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Это позволит решить чувствительный и сложный жилищный вопрос для многих наших жителей», — сказал глава округа Андрей Булгаков.

Собственники, получившие сертификаты, смогут оплатить покупку нового жилья за счет субсидии, предоставляемой государством.

Каждый житель аварийного жилья должен самостоятельно подать заявление и заключить соглашение о предоставлении необходимых бумаг на покупку. Есть три условия, которые дают право на получение сертификата. С ними можно ознакомиться по ссылке https://clck.ru/3Aoeor.

Также консультацию по поводу переселения из аварийного жилья можно получить с 24 мая по адресу улица Комарова, 18к1, в Щелково. Прием профильные специалисты осуществляют с 10:00 до 17:00.