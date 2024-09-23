В Щелковской больнице жителям Фрязино ответили на актуальные вопросы по здравоохранению

Жители Фрязино посетили день открытых дверей в Щелковской больнице, пообщались с руководством и специалистами, а также узнали ответы на волнующие вопросы. Среди самых актуальных — запись к узкопрофильным специалистам, талоны и обратная связь с учреждением.

В ходе дня открытых дверей жителей знакомят с работой специалистов разных отделений и напрямую отвечают на заданные вопросы. В ходе недавней встречи с населением обсудили не меньше 20 тем, продуктивно и развернуто.

Пообщались участники встречи также с руководством лечебного заведения. Заведующая Анжелика Веселова рассказала про прием пациентов с сахарным диабетом и осложнением в виде диабетической стопы. Врачи, включая эндокринолога, профессионально оказывают помощь пациентам.

Заведующая центром амбулаторной онкологической помощи Александра Харченко отметила, что жители просили проводить подобные встречи на регулярной основе. Они оказались актуальными: прошлый день открытых дверей собрал более 30 человек. Устоявшееся мероприятие планируют продолжать и дальше.

Напомним, что межрайонный эндокринологический центр работает для жителей Щелково, Фрязино и Лосино-Петровского каждый день, с 8:00 до 15:00. Запись ведется через терапевта или эндокринолога.