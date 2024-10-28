В селе Можайского г.о. заменили 2 450 м труб холодного водоснабжения

Несколько лет назад на территории села построили современный водозаборный узел. Теперь специалисты выполнили другую работу — заменили 2 450 м труб холодного водоснабжения различного диаметра, которые соединяют многоквартирные дома с водозаборным узлом. Принятые меры обеспечат жителей села качественной питьевой водой.

«В данный момент в доме № 12 на улице Советская у нас ставится узел учёта воды, ведь все работы по прокладке сети и подключения дома уже позади, готовы как внешние сети, так и внутридомовые коммуникации. Остается только выполнить присоединение, для чего мы кратковременно ограничиваем поставку воды абонентам, о чем предварительно сообщаем жителям в общедомовом чате. Для наших граждан время без холодного водоснабжения не превышает 4-х часов », — отметила Татьяна Елунина, начальник участка Юрловское, подразделение Тропарево АО «ФПЛК».

В Можайском округе реализуется проект федерального уровня «Реконструкция сетей водоснабжения». В рамках программы в 21-м населенном пункте муниципалитета намерены заменить более 109 км сетей холодного водоснабжения. Работа в данном направлении находится в активной фазе. В частности, получены положительные заключения экспертизы на работы в пос. им.Дзержинского и с.Тропарево. Специалисты уже приступили к выполнению строительно-монтажных работ. На объектах в деревнях Хорошилово, Новинки и Жизлово работы завершены полностью.

В рамках программы реализуют работы по прокладке трубопровода холодного водоснабжения и подключению действующих потребителей к новой сети.