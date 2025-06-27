В селе Николо-Кропотки Талдомского округа состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации

26 июня в Николо-Кропоткинском Доме культуры состоялось мероприятие, на котором жители получили возможность напрямую обсудить насущные вопросы и проблемы с представителями органов власти. Этот способ взаимодействия с населением пользуется заслуженной популярностью, поскольку способствует установлению открытого и продуктивного диалога между жителями и администрацией.

В обсуждении приняли участие Талдомский городской прокурор, ключевые заместители глав, руководители и эксперты из различных ведомственных структур.

В центре внимания участников оказались вопросы жилищно-коммунального хозяйства, состояние дорожной инфраструктуры, обустройство общественных пространств и другие актуальные проблемы, волнующие население. Каждый обратившийся получил подробные разъяснения, а ряд вопросов был включён в перечень приоритетных для оперативного рассмотрения.

Подобные встречи проводятся систематически, ежемесячно. Информацию о месте и времени проведения следующей встречи можно будет найти на официальных онлайн-ресурсах администрации Талдомского городского округа.