В селе Волоколамского округа по просьбе жителей установили детскую площадку

Администрация Волоколамского городского округа выполнила обращение жителей деревни Владычино — в населенном пункте появилась современная детская площадка, которая уже стала любимым местом детей и их родителей.

О необходимости строительства детской игровой зоны жители деревни сообщили в прошлом году. В администрации Волоколамского округа включили площадку в программу. Жителям предложили выбрать место для будущей зоны отдыха. Самым подходящим оказался пустующий участок, расположенный недалеко от братской могилы советских воинов. Теперь там появилась современная площадка.

«Снова встретились с волоколамцами, чтобы оценить выполненные работы. Приятно получать от жителей обратную связь. Родители поделились, что вся деревня рада игровой площадке, так как ранее её не было. Здесь будет интересно не только детям, но и взрослым, поскольку здесь есть спортивные элементы и для них», – рассказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Территория площадки покрыта асфальтобетонным основанием, сверху которого в целях обеспечения безопасности несовершеннолетних уложили специальный материал на основе резиновой крошки. Новая площадка оснащена яркими игровыми и спортивными элементами, которые ориентированы на развитие ребят разного возраста. Карусели, качели и горки — дети могут интересно проводить время на игровой зоне. Рядом установили песочницу.

Стоит отметить, что в Волоколамском округе в 2024 году установили еще пять современных детских площадок, в частности, в поселке Чисмене, в селе Яропольце и в Волоколамске на улице Текстильщиков. В селе Шестакове появилась спортивная и игровая площадка.