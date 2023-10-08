В Сергиевом Посаде состоялась праздничная служба в честь Сергия Радонежского

Предстоятель Русской православной церкви провел праздничную службу в Сергиевом Посаде в честь Сергия Радонежского. Ведь сегодня Православная церковь отмечает День преставления преподобного Сергия Радонежского. В народе этот праздник называют «Осенний Сергий».

Отмечается, что богослужебные песнопения исполнил братский хор Троице-Сергиевой лавры под управлением иеромонаха Нестора (Волкова). Предстоятель Русской православной церкви Кирилл обратился к верующим с первосвятительским словом.

При этом для того, чтобы принять участие в праздничных богослужениях, а также помолиться мощам Преподобного Сергия Радонежского в Троице-Сергиеву Лавру прибыли сотни паломников.