В Серпухове прошел масштабный праздник «В русском стиле»

В городском округе Серпухов в селе Липицы состоялся праздник «В русском стиле». Его провели в честь Дня России. На торжестве можно было посетить мастер-классы «Ремесленное подворье», а также историческую интерактивную площадку «Богатырское ристалище».

Кроме того, любой желающий мой сделать снимок на память у фотозоны и поучаствовать в викторине «Моя Родина — Россия!». Такие активности позволили гражданам всех возрастов отлично провести время и ощутить настоящий праздник.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Серпухов ]

В импровизированной избе любой смог насладиться и оценить русские национальные блюда, а также рассказать секрет своих фирменных рецептов.

Начальница территориального управления Нина Шлепова, совместно с настоятелем Благовещенского храма отцом Антонием Кабановым обратились к гостям праздника и пожелали им всего самого лучшего.

Творческими коллективами местного культурно-досугового объединения и дуэта «Поющие родники» были подготовлены концертные номера. Все присутствующие не скучали ни минуты и были поражены креативом выступающих.