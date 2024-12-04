В Серпухове сотрудники Росгвардии вернули домой пенсионерку с потерей памяти

В Серпухове сотрудники ГУ Росгвардии по Подмосковью вернули домой заблудившуюся пенсионерку, страдающую потерей памяти. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе патрулирования сотрудники ведомства получили сообщение о том, что несколько часов назад местная жительница в возрасте 77 лет отправилась гулять и не вернулась.

Специалисты уточнили приметы пропавшей и вскоре заметили ее на одной из улиц недалеко от деревни Паниково. Пенсионерка призналась, что не помнит, как оказалась так далеко от дома.

Росгвардейцы посадили женщину в патрульный автомобиль, чтобы она согрелась, а затем отвезли ее в отдел полиции. Там пенсионерку передали взволнованным родственникам.