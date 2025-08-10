В сеть утекло видео, где торгаш мандаринами в Чувашии заставляет детей умываться зеленкой

«Хочешь, чтобы я научил тебя, как не воровать мандарины? Тогда давай-ка мы с тобой сейчас проведем небольшой урок, чтобы ты больше не повторял своих ошибок». С такими словами предприниматель из Чувашии заставил подростков на камеру мыть лицо зеленкой после того, как они украли мандарины из его торговой точки.

Как сообщают местные СМИ, в Ядрине вечером 30 июля двое подростков в возрасте 12 и 13 лет совершили кражу фруктов на рынке. Владелец палатки, которому 44 года, обнаружил злоумышленников и решил преподать им урок.

Для этого мужчина насильно привез детей на заброшенную территорию рядом с улицей 50-летия Октября. Сначала он заставил их признаться в «преступлении», угрожая им. Затем он облил им руки зелёнкой и приказал умыться. После этого унизительного наказания он оставил детей одних, а сам уехал.

После того как видео стало достоянием общественности, глава Ядринского района обратил внимание на ситуацию. В своем телеграм-канале он выложил извинения бизнесмена.

В ролике мужчина рассказывает, что у него самого четверо детей. Кроме того, этот случай вызвал интерес у сотрудников прокуратуры. Сейчас по факту произошедшего правоохранителями проводится проверка. Предпринимателю может светить букет статей УК РФ: от насилия в отношение несовершеннолетних, до киднеппинга.