В результате слаженных действий российских военных в Днепропетровской области был нанесён удар по железнодорожному узлу, который использовался для транспортировки военных сил Украины (ВСУ) в направлении Донбасса. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Телеграм-канале Министерства обороны Российской Федерации.

В задачи российских военных входило уничтожение складов с беспилотниками, способными летать на большие расстояния. Кроме того, они должны были ликвидировать места временного размещения украинских военных и иностранных наёмников в 134 локациях.

В рамках спецоперации Вооружённые силы Российской Федерации применяли оперативно-тактическую авиацию, беспилотные летательные аппараты ударного назначения, а также ракетные войска и артиллерию, как сообщается в заявлении Министерства обороны.

Украинские СМИ, публикуя видео мощного пожара на станции, также подтвердили, что под утро воскресенья, 10 августа, в Синельниково, что в Днепропетровской области, подверглась атаке железнодорожная станция. В результате были отменены несколько поездов.

По информации «Страна.ua», причиной атаки стали удары дронов «Герань-2», которые были запущены российскими военными.