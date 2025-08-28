В Сеть выложили зарево пожара над Киевом от бомбежки, по всей Украине ревет воздушная тревога

По данным украинского Минцифры, тревога по всей стране начала звучать в 3:51 по московскому времени.

Как отмечают российские и украинские интернет-ресурсы, этому предшествовали ряд воздушных атак ВС РФ на украинскую столицу. В Сети вирусятся ряд снятых жителями Киева видео, как над городом поднимаются клубы дыма и видно сильное зарево пожара.

Также уже были совершены пуски крылатых ракет со стратегических самолетов Ту-95МС ВКР России. Они войдут в воздушное пространство Украины не раньше 4:40 по московскому времени.

Как пишет издание «Украина.ру», ракетные удары сменяются мощной атакой БПЛА на Киев и его окрестности.