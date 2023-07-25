В сети опубликовали видео с виновником ДТП, за которым велась погоня

Как сообщает издание «Vse42.ru» , в социальных сетях опубликовано видео ДТП с перевертышем на кузбасской трассе. Оно, предположительно, относится к ролику, на котором идет погоня за возможным виновником аварии.

Социальные сети всегда активно обсуждают различные происшествия, и данное видео, конечно, привлекло большое внимание пользователей.

Из опубликованного ролика становится ясно, что водитель Hyundai заблаговременно не учел безопасность при выполнении опережения и подрезал другую машину, что привело к непредвиденной ситуации в виде аварии.

Предположительно, из-за ДТП пострадал водитель перевернувшегося автомобиля. Также опубликовано видео погони очевидцев за предполагаемым виновником аварии. Как видно, мужчина, на которого сосредоточено внимание, не заметил произошедшее.