В сети появилась фотография двух уральских школьниц, жарящих на Вечном огне еду
Фото: [соцсети]
Инцидент в осквернением Вечного Огня произошел накануне в Чебаркуле Челябинской области. Две несовершеннолетние пришли к памятнику и что-то жарили на огне на палочке. Один из местных жителей сфотографировал происходящее и выложил в соцсети.
Поведение детей вызвало мгновенно широкий общественный резонанс. Полицейских призвали разобраться в произошедшем.
«Стыдно! Родители, примите меры!» — написал автор поста в одном из местных пабликов.
В полиции отреагировали на размещенную в соцсетях информацию и начали поиск малолетних нарушительниц общественного порядка. По факту осквернения вечного огня проводится проверка.
«Сотрудники полиции отреагировали на информацию, размещенную в соцсетях. Экипаж патрульно-постовой службы выехал в парк Победы», - проинформировали в межмуниципальном отделе МВД России «Чебаркульский».