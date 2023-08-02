В сети появились архивные фото знаменитостей с животными

Как известно, человек считается самым распространенным видом приматов, а это относит его к царству животных.

Звезды нередко появляются в объективах камер, но часто ли их можно заметить рядом с животными? Если вам ни разу не удалось этого увидеть, то портал «Дни.ру» предоставил уникальную возможность взглянуть.

Так, например, у Ольги Бузовой есть забавный снимок с обезьянкой. Она оттянула топ знаменитости, из-за чего все прелести певицы оказались в кадре. К слову, звезде не впервой позировать с экзотическими животными, но к такому она явно была не готова.

А что насчет Волочковой? Удивительно, но есть кадр, на котором она с нежностью обнимает маленького козленка. Балерина приняла его в дар от Бари Алибасова.