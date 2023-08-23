В сети появились фото и видео взрывов в «Москва-Сити»

Очевидцы делятся в социальных сетях снимками и роликами взрывов, прогремевших несколько минут назад в районе столичного бизнес-квартала. На одном из них видно, как идет густой дым.

Сообщается, что перед этим были видна яркая вспышка. В районе «Москва-Сити»слышен вой сирен машин экстренных служб.

Также стало известно, что столичные аэропорты временно перестали принимать и не отправлять самолеты. Об этом проинформировал ТАСС со ссылкой на авиационные службы Москвы и области.

Ранее сообщалось, что звуки взрывов раздались в подмосковных Химках и в районе «Москва-Сити», возможна атака украинских беспилотников. Предположительно, сработала система российской ПВО.