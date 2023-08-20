В сети появились фотоснимки российских звезд на дачах

Как сообщает портал «Дни.ру» , знаменитости не так уж и часто отдыхают вдали от концертных залов и света софитов. Однако иногда все же выдается такая возможность. Так звезд шоу-бизнеса запечатлели в моменте, когда те были «на расслабоне».

Как и многие дачники, звезды одеваются в саду и огороде просто. Брендовые вещи уходят на задний план, например, у той же Ирины Пеговой, которая без проблем носит в деревне «бомж-стайл».

Что касается фигуристки Алины Загитовой, то она заделывает локоны в пучок и облачается в безразмерные, но удобные вещи. Все для того, чтоб копать грядки.

Анна Семенович же, как настоящая леди, разгуливает среди своего дачного богатства в ярком платье. А Роза Сябитова, наоборот, не брезгует перчатками и садовыми тапками, чтобы облагородить «родовое гнездо».