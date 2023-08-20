В сети появилось видео, где белки трусливо «воруют» еду из окна

Как сообщает портал «Дни.ру» , с белками почти невозможно подружиться из-за их особой пугливости. Однако авторы ролика решили, что могут хотя бы попробовать это сделать.

Так в соцсетях опубликовали кадры, на которых животные пробуют необычную для себя еду. В частности, ей стал кокос, виноград и даже ореховая паста. И все это предложено белкам на подоконнике, с которого те не без капли страха ее «воруют».

Недавно даже удалось устроить им настоящую трапезу. Авторы страницы в социальных сетях «накрыли поляну» для животных – настоящий шведский стол. Наверняка он организован с целью понять, какое лакомство белки больше любят: разнообразные орехи или ягоды. Однако те хватали первое попавшееся из-за трусости.