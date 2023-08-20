В сети появилось видео, где ленивец храбро борется с оцелотом

В эквадорской Амазонии удалось заснять то, как между собой противостоят оцелот и ленивец. Хищник напал на второго, наверняка с целью полакомиться. Но ленивец оказался не так-то прост. Он с достоинством оборонялся, из-за чего оцелоту ничего не оставалось делать, как попятиться назад.

А подобные ролики являются редкими сразу по нескольким причинам. Во-первых, не каждый день их удается запечатлеть. Во-вторых, ленивцы предпочитают приходить в подобные места только в темное время суток, когда там сравнительно безопаснее. Также оцелоты никогда не проявляли интерес к этим животным как к добыче, что особенно удивляет.