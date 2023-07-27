В сети появилось видео с места крушения Ми-8 на Алтае

Как сообщает KP.RU , вдобавок к информации о происшествии в интернете был опубликован ролик, который запечатлел догорающие обломки вертолета.

В Алтайском крае вертолет Ми-8, на борту которого находились 15 человек, попал в аварию. По информации, известной на данный момент, в результате происшествия 6 человек погибли, еще 7 получили различные травмы. Также сообщалось, что состояние троих оценивается как тяжелое.

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России провели предварительную экспертизу происшествия и объявили о вероятной причине крушения. По их данным, вертолет задел электрические провода во время посадки в районе Тюнгуры. Это столкновение, вероятно, привело к падению на землю и последующему возгоранию воздушного судна.