В сети заметили внешнее сходство Высоцкой с ее 86-летним мужем

Как сообщает издание «Утро.ру» , известная ведущая Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский вместе уже более 25 лет. Сейчас пара наслаждается отдыхом за границей.

Юлия Высоцкая активно делится своими впечатлениями с поклонниками, выкладывая яркие фотографии и видео из отпуска. На снимках видно, что ведущая полна энергии и радости.

Несмотря на то, что вокруг этой пары в разное время ходили самые разные сплетни и слухи, Кончаловский и Высоцкая остаются примером гармоничных отношений.

Некоторые фанаты отметили, что пятидесятилетняя ведущая постепенно становится похожей на своего довольно взрослого мужа. К слову, один из поклонников также напомнил, что супруги в паре часто бывают похожи друг на друга.