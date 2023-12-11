В Севастополе водителя автобуса подозревают в попытке изнасилования юной пассажирки

О неправомерной ситуации в Севастополе стало известно из соцсетей. Сообщается, что 12-летняя девочка пыталась вернуться домой из театрального кружка на автобусе №1. Как только она зашла в салон, то начала передавать за проезд. В этот момент двери резко захлопнулись, а водитель схватил ребенка за руку и потянул на себя.

Мужчина приставал к юной пассажирке так, что ей с трудом удалось вырваться. Однако у нее получилось открыть двери транспорта и сбежать. Когда школьница оказалась дома, то рассказала об инциденте родителям. Те обратились в полицию, сообщает «Газета.ру».

Девочка также отмечала, что подобная история произошла с ней не в первый раз и водитель ранее проявлял к ней неприятные знаки внимания. Мужчину объяснили в розыск.