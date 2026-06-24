В сфере ЖКХ произошли изменения: заработал цифровой сервис для всех платежей

В России начал работать сервис «Объединенный платежный документ», который позволяет в одном приложении оплачивать коммунальные услуги, передавать показания счетчиков и контролировать начисления. Об этом пишет Главный Региональный.

В России стало доступно мобильное приложение сервиса «Объединенный платежный документ» (ОПД), созданное для упрощения оплаты жилищно-коммунальных услуг. Новый цифровой инструмент объединяет основные операции, связанные с коммунальными платежами, в едином интерфейсе.

Оплата коммунальных услуг стала удобнее

Приложение уже доступно для скачивания в App Store, Google Play и RuStore. Найти сервис можно по запросу «ОПД». Владельцам устройств Apple необходимо убедиться, что в настройках учетной записи выбран российский регион.

Для начала работы пользователю потребуется зарегистрироваться по номеру телефона и адресу электронной почты, после чего добавить адрес проживания.

Все квитанции собраны в одном месте

Сервис автоматически объединяет данные лицевых счетов и позволяет получать информацию по всем коммунальным начислениям в одном приложении. Пользователи могут передавать показания приборов учета, оплачивать услуги онлайн и отслеживать историю совершенных платежей.

Кроме того, система предоставляет возможность проверять корректность начислений и контролировать расчеты по коммунальным услугам.

Доступны льготы и обратная связь

Разработчики также предусмотрели инструменты для упрощенного оформления льгот на оплату ЖКУ. При возникновении вопросов пользователи могут обратиться за консультацией через встроенный сервис обратной связи.

Ожидается, что запуск приложения станет очередным шагом в цифровизации жилищно-коммунальной сферы и позволит сделать взаимодействие граждан с коммунальными службами более удобным.