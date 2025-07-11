В Шатуре и Рошале отпраздновали День семьи, любви и верности

В Шатуре торжества, посвященные Дню семьи, любви и верности, развернулись в парке имени Гагарина. Главной площадкой мероприятия стала центральная сцена, где чествовали многолетние супружеские пары.

В качестве примера для молодых была представлена семья Лапкиных – Елена и Александр, воспитывающая четверых очаровательных дочерей.

«Мы вместе уже почти полтора десятилетия. Изначально планировали небольшую семью – одного-двух детей. Но жизнь внесла свои коррективы, и теперь у нас большая и дружная компания, что невероятно радует. Секрет крепких и гармоничных отношений, по нашему мнению, заключается в умении слушать и понимать друг друга», - отметила Елена Лапкина.

Владимиру и Светлане Маруна судьба подарила 50 лет совместной жизни, двое детей и пятеро внуков. За преданность и верность их отметили медалью «За любовь и верность», вручение которой сопровождалось бурными аплодисментами зрителей.

Поздравительные слова прозвучали в адрес всех, кто бережно хранит семейные устои. Константин Петров, председатель общественной палаты, обратился к супругам от лица общественности, а Александр Гуреев, руководитель КМЦ, – от имени молодого поколения.

На поляне парка царило веселье: дети и взрослые принимали участие в различных играх, пели задорные песни и плели венки из полевых цветов. Завершился праздник яркой и задорной пенной вечеринкой.

В качестве комплимента всем присутствующим была организована концертная программа, подготовленная работниками ДК имени Нариманова.

В Рошале праздничные мероприятия прошли в парке «Крестов Брод».

Роман Бугорков, депутат, поздравил жителей и гостей города с этим светлым днем.

Семья Титовых, принявшая на воспитание пятерых детей с 2011 года, также была удостоена медали «За любовь и верность».

Особую признательность выразили золотым юбилярам семейной жизни – супругам Усановым и Савельевым, отметившим 50-летний юбилей. Любовь и взаимопонимание стали краеугольным камнем их счастливой совместной жизни.

«Безусловно, сильные чувства – это прекрасно. Но, по моему мнению, важнейшими факторами являются взаимопонимание и терпение. Если они присутствуют в отношениях, то жизнь будет наполнена радостью и смыслом. Тогда и семья будет крепкой, и будут общие цели, надежды, воспоминания и планы на будущее», - поделилась своими размышлениями Елена Савельева.

Посетители праздника смогли поучаствовать в увлекательных мастер-классах, сделать красочный аквагрим и запечатлеть яркие моменты на фотографиях.

Завершением торжеств стали выступления талантливых местных артистов и творческих коллективов.