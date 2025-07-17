В Шатуре началось строительство нового жилого комплекса

В округе Шатура на территории площадью около двух гектаров, расположенной за зданием МФЦ на Спортивной улице, началось строительство девятиэтажного дома.

В общей сложности 605 человек, проживающих в аварийном жилье, получат возможность переехать в 273 квартиры в этом новостройке. Здание будет состоять из двух секций, в которых будут представлены квартиры различной планировки: от однокомнатных до трехкомнатных, а также небольшое количество четырехкомнатных вариантов.

Строительная бригада уже приступила к земляным работам — формированию котлованов под будущие корпуса и установке свайного фундамента. На данный момент на объекте ежедневно задействовано около 30 рабочих, с увеличением темпов работ их количество будет расти.

«Я поставил перед командой задачу оперативно увеличить количество рабочих и необходимой техники на стройплощадке — в летний период и в начале осени каждый день имеет решающее значение», — прокомментировал ситуацию глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

Появление нового жилого комплекса станет важным этапом в реализации программы по переселению граждан из аварийного фонда в муниципальном округе. Кроме того, на прилегающей территории планируется создать современную детскую игровую зону, благоустроенную зону отдыха и достаточное количество парковочных мест.