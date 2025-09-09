В Шатуре отметили вклад жителей в развитие муниципального округа

В рамках торжественных мероприятий посвященных Дню округа глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий отметил выдающихся граждан, чья деятельность оказала существенное влияние на развитие округа.

Торжественные церемонии награждения прошли в трех населенных пунктах: Шатура, Рошаль и Дмитровское Погост.

В этом году почетное звание «Почетный гражданин округа» было присвоено режиссеру Центрального дома культуры им. Нариманова, Сергею Водопьянову, и Герою России, заместителю командира 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, полковнику Юрию Пытикову. В связи с его службой, награда была вручена его матери, Елене Пытиковой.

Стоит отметить, что ранее Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов наградил Юрия Пытикова медалью «Золотая Звезда» за проявленные отвагу и героизм в ходе выполнения задач специальной военной операции.

Также Николай Прилуцкий вручил почетные знаки «За заслуги перед муниципальным округом Шатура» Елене Удалкиной, педагогу Детской школы искусств им. Н. Н. Калинина, Татьяне Уколовой, руководителю центра «Созвездие», и Виктору Сенину, спортивному тренеру. Многолетняя преданность делу воспитания молодежи по достоинству отмечена этими наградами.

Различные благодарности и поощрения от губернатора Московской области, министерств региона, Совета депутатов округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» и Московской областной Думы были вручены работникам предприятий, преподавателям, тренерам, предпринимателям и другим лицам, внесшим значительный вклад в жизнь округа.

В Рошале почетным знаком «За заслуги перед муниципальным округом Шатура» была отмечена Галина Прохорова, учитель русского языка и литературы лицея, чья увлеченность своим делом вдохновляет учеников на любовь к литературе.

Александр Деянов, тренер-преподаватель, получил благодарность от министра физической культуры и спорта Московской области. Заместитель главы округа, Анна Глухова, была награждена почетной грамотой Московской областной Думы.

В Дмитровском Погосте Николай Прилуцкий вручил благодарственное письмо губернатора Московской области Виктору Макарову, руководителю Рошальского управления администрации. Благодарность Московской областной Думы была передана директору лагеря «Изумрудный», Дмитрию Бывшеву. Почетной грамотой главы округа отмечена Мария Покинен, начальник участка шатурского водоканала.