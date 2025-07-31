В Шатуре продолжается модернизация нестационарной торговли
Фото: [Администрация м.о. Шатура]
В начале оперативного совещания в администрации муниципального округа Шатура, глава округа Николай Прилуцкий представил итоги рейтинга эффективности деятельности местных органов самоуправления.
Согласно результатам полугодового анализа, Шатура занимает почетное четвертое место среди всех муниципалитетов Московской области.
Ключевым пунктом обсуждения стала тема реорганизации объектов нестационарной торговли, расположенных на территории округа.
В текущем году было ликвидировано 34 торговых точки, которые не соответствовали современным требованиям эстетики и негативно влияли на облик населенных пунктов округа. Выполнение намеченных мероприятий по демонтажу было практически полностью реализовано. Из общего числа демонтированных объектов, 25 располагались на землях, находящихся в собственности государства и муниципалитета, а еще 9 – на территориях частной собственности.
Помимо этого, в округе проводится систематическая работа, направленная на выявление и пресечение нарушений в сфере торговли. Особое внимание уделяется вопросам незаконной миграции, уклонению от уплаты налогов, а также соблюдению санитарных норм. Совместные проверки с участием представителей правоохранительных органов проводятся регулярно. С начала года в ходе этих мероприятий было зафиксировано более 40 случаев нарушений.