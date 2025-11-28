В Шатуре провели встречу с семьями участников СВО в преддверии Дня матери

В Шатуре 27 ноября состоялась особая встреча, приуроченная ко Дню матери. В неформальной обстановке за чашкой чая представители администрации округа и фонда «Защитники Отечества» лично пообщались с мамами и женами участников специальной военной операции.

Каждая беседа на значимой встрече стала откровенным разговором, за которым стоят личные истории и судьбы. Одна из таких историй — история Оксаны Широковой. Ее супруг Дмитрий отправился в зону СВО добровольцем, приняв решение, о котором семья узнала постфактум. Как отметила рассказчица, остаться в стороне ее муж не мог.

«Все женщины, которые сейчас здесь собрались, вы очень сильные. Вы молодцы, вы воспитали героев, воспитали людей, которые сейчас находятся на защите нас. Они нас защищают, они выполняют свой воинский долг», — сказал Олег Языков, руководитель Шатурского отделения общественной организации «Боевое братство».

В знак глубокой признательности и уважения каждая из женщин получила персональные подарки и цветы. Но главной ценностью встречи стала не материальная поддержка, а само общение — возможность в кругу таких же сильных духом женщин почувствовать единство, быть услышанными и получить моральную опору, которая в их положении значит не меньше, чем любая другая помощь.