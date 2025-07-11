В Шатуре провели выездную встречу администрации для обсуждения коммунальных и социальных вопросов

Мероприятие состоялось в ЦУС «Мир». Представители власти проинформировали жителей о результатах работы, выполненной на территории поселения, и планах по дальнейшему развитию. В текущем году запланирован текущий ремонт трех многоквартирных домов, а также капитальный ремонт еще двух. Руководитель территориального управления «Шатура» — МосОблЕИРЦ Евгения Тюкова сообщила о запуске в Московской области пилотной программы, позволяющей владельцам жилья получать счета в электронном виде через региональный портал Госуслуг. Этот формат имеет ряд значительных преимуществ: электронные квитанции доставляются моментально, исключая возможность потери, и надежно защищены от мошеннических действий. Жителям также предоставили подробную информацию о доступных мерах поддержки для семей с детьми и участников СВО.

После доклада глава округа Николай Прилуцкий, его заместители, а также представители медицинского учреждения, управляющей организации, общественной палаты и других ведомств ответили на вопросы, поступившие от присутствующих. Валентина Погодина задала вопрос, связанный с капитальным ремонтом дома № 21.

«Дом включен в программу капитального ремонта. В течение текущего года будет произведен ремонт кровли», — пояснил заместитель главы Сергей Пигуль.

Жители деревни Мелиховской выразили обеспокоенность по поводу активного разрастания борщевика на заброшенных участках земли. Глава округа Николай Прилуцкий заверил, что будут приняты меры для устранения этой проблемы. Уничтожение опасного растения является обязанностью каждого владельца земельного участка, и нарушение этого требования влечет за собой административный штраф.

«Мы очень довольны прошедшим приемом. Выездные администрации – это именно то, что необходимо. Приехали, рассказали, и теперь обещают решить нашу проблему», — поделилась впечатлениями жительница деревни Мелиховской Ольга.

В ЦУС «Мир» также была организована консультация нотариуса для жителей. Все вопросы, заданные населением, приняты к рассмотрению, а те, которые требуют более глубокой проработки, находятся на контроле администрации.