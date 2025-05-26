В Шатуре состоялось торжественное открытие свадебного сезона на живописной площадке в парке «Крестов Брод»

В знаменательный день — 25 мая 2025 года — радостными новостями поделились пять пар, официально оформивших свои отношения в муниципальном округе Шатура.

Этот день стал особенным для всех, кто верит в любовь и стремится создать крепкую семью на шатурской земле.



Екатерина и Станислав стали важной вехой в истории ЗАГСа муниципального округа Шатура, став сотой парой, зарегистрировавшей свой брак в этом году. Их история — символ счастливых перемен и новых надежд для всех жителей Шатуры

«Мы решили провести церемонию в парке, чтобы это запомнилось на всю жизнь, было торжественно и красиво, чтобы детям было что рассказать и показать», — поделились молодожены, излучая счастье.

В этот чудесный день все желали молодоженам безграничного счастья, нежной любви, верности и глубокого взаимопонимания на протяжении многих лет совместной жизни в округе Шатура. Местные жители с гордостью отмечают, что их родина становится все более привлекательным местом для создания семьи.

«В нашем округе, в Шатуре, у молодоженов есть прекрасная возможность официально зарегистрировать свои отношения не только в традиционном зале торжественной регистрации в Рошале, но и на специально оборудованных выездных площадках, которые позволяют провести церемонию в уникальной и запоминающейся обстановке. Выбрать идеальное место для свадьбы можно прямо при подаче заявления на портале госуслуг», — пояснила заведующая отделом ЗАГС окружного управления социального развития №9 Министерства социального развития Московской области Валерия Кондеева.

Она также подчеркнула, что администрация округа активно поддерживает инициативы, направленные на создание благоприятных условий для молодых семей.

Напомним, что парк «Крестов Брод», расположенный на территории округа Шатура, заслуженно входит в число самых востребованных мест для выездной государственной регистрации брака в торжественной обстановке по всей Московской области.

Для шатурских пар и гостей округа есть радостная новость: за проведение церемонии не взимается дополнительная плата, государственная пошлина остается стандартной — 350 рублей. Это еще одна возможность для шатурских пар создать незабываемые воспоминания о своем особенном дне в самом сердце округа. Шатура становится настоящим свадебным центром, привлекающим внимание к своим живописным уголкам и радующим своим гостеприимством.