В Шатуре состоялся туристический слет молодежи, трудолюбивых ребят и девушек, спустя шесть лет перерыва

Мероприятие развернулось на прекрасном берегу реки Поли, на лугу возле села Власово. Молодые люди провели насыщенные два дня и одну ночь, полные активностей, преодолев более десятка различных соревнований.

Этот туристический слет стал 64-м по счету. Традиционно, программа оставалась неизменной на протяжении многих лет. Однако, в этот раз была добавлена новая дисциплина – ночное ориентирование.

«Участники смогут испытать себя в новых условиях. Местность им хорошо знакома, но ориентироваться в ночное время будет гораздо сложнее. Им будет предоставлена карта с указанием этапов и точек, которые необходимо найти», — объяснила Ольга Руденко, начальник отдела спорта и физической культуры администрации городского округа Шатура.

В программе не обошлось без проверки навыков в области водного туризма. Это непростой этап, требующий мастерства, поскольку ни участники, ни организаторы не могут заранее предугадать, удастся ли справиться с байдаркой и течением реки. За успешное прохождение трассы команде начисляются баллы.

Команда «Перспектива» впервые приняла участие в турслете. В ее состав вошли педагоги лицея. Как и подобает учителям, они тщательно готовились к мероприятию. Помимо тренировок, они изучали специальную литературу.

«Мы внимательно ознакомились с опытом предыдущих участников других турслетов. В нашей команде есть опытные ребята, которые не первый раз участвуют в маевках и турслетах, некоторые – уже в десятый раз. Благодаря их наставничеству мы постоянно раскрываем свой потенциал», – рассказала Энже Ахметшина, учитель информатики шатурского лицея.

Победители турслета были определены как в командном, так и в личном зачете. Бронзовыми призерами стали дебютанты – команда «Перспектива», серебряную медаль завоевала команда «Олимп», а первое место поделили «Мещерские бродяги» – опытные участники и победители областных туристских соревнований, которые представили на слете две команды.