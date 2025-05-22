В Шатуре успешно прошла выездная акция по сдаче крови для помощи детям

Специалисты выездной бригады прибыли по приглашению, чтобы провести донорскую акцию в трапезной Никольского храма, привлекая внимание жителей Шатуры к важности донорства. Мероприятие стало настоящим проявлением социальной ответственности и заботы о ближних.

«Люди смогли принять участие в сдаче донорской крови в помощь детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Мы считаем, что кровь — это ценность, которую можно переливать. Будет здорово, если одни люди окажутся полезными для других», — отметила одна из организаторов акции Наталья Семенова.

Особый вклад в мероприятие внес Вячеслав, почетный донор с внушительным стажем. Для него это была уже 52-я сдача крови, ведь впервые он стал донором еще в далеком 1983 году. Он подчеркнул, что донорство — это уникальный шанс спасти жизнь человека, нуждающегося в переливании крови.

Специалисты Московского областного центра крови напомнили о правилах донорства:

«Мужчины могут сдавать кровь пять раз в год, женщины — чуть реже, четыре раза. Между донациями должен соблюдаться временной промежуток — не менее 60 суток».

Эти правила необходимы для поддержания здоровья доноров и обеспечения качества сдаваемой крови, что особенно важно для жителей всего округа, включая Шатуру.

Сергей Никонов, директор Дома культуры им. А.А. Косякова, подчеркнул свою приверженность донорскому движению, регулярно участвуя в акциях, организуемых Московской станцией переливания крови. Он считает своим долгом поддерживать такие инициативы, ведь они так важны для жителей Шатурского округа и всей Московской области.

За три часа работы выездной бригады только в Шатуре более десяти человек выразили желание стать донорами. Однако не всем было разрешено сдавать кровь из-за состояния здоровья.

«Перед каждой сдачей крови проверяется самочувствие человека, измеряются пульс и давление, берутся анализы. Очень важно убедиться, что на момент забора крови донор здоров и готов к процедуре. Если нет никаких противопоказаний для донации, мы никому не отказываем. Стандартный объем заготовки крови составляет 450 мл», — объяснил врач-трансфузиолог Александр Каленков.

Его слова подчеркивают высокий профессионализм и внимательное отношение к каждому донору, что является приоритетом для Московского областного центра крови.

Жители Шатуры и близлежащих районов, желающие внести свой вклад в спасение жизней, смогут снова принять участие в донорской акции 23 мая. На этот раз бригада Московского областного центра крови развернет свой пункт на территории Дворца спорта «Шатура» по адресу проспект Ильича, д. 65. С 9:00 до 12:00 жители Шатуры смогут сдать кровь. Предварительная запись не требуется, необходимо только иметь при себе паспорт. Организаторы надеются на активное участие шатурских доноров, ведь от их доброты и отзывчивости зависит жизнь многих людей.