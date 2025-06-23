В преддверии Дня памяти и скорби в округе Шатура прошла акция «Свеча памяти», посвященная юбилею Победы.

Вечером 21 июня шатуряне воздали дань уважения героям Великой Отечественной войны, зажгли сотни свечей у мемориалов и памятников округа.

В 21:30 у мемориального комплекса в Рошале собрались представители власти, депутаты, активисты и волонтеры. В 22:30 аналогичное событие состоялось у памятника воинам-шатурянам. Пламя свечей стало символом скорби и благодарности ветеранам.

Завершением акции стала инсталляция из свечей, воссоздающая силуэт скульптуры «Родина-мать зовет!».

Жители Кривандино, Дмитровского Погоста, Туголесского Бора, санатория «Озеро Белое» и Черусти также присоединились к акции, демонстрируя единство и уважение к памяти о Великой Отечественной войне. В Шатуре зажгли тысячи свечей в День памяти и скорби.