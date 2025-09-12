В Шатурском энергетическом техникуме представлена выставка «Без срока давности»

В рошальском подразделении Шатурского энергетического техникума состоялось открытие исторической выставки-документа «Без срока давности», приуроченной к Международному дню памяти жертв фашизма, который отмечается 14 сентября.

Студентам и преподавательскому составу техникума были представлены уникальные архивные материалы и фотографии, рассказывающие о трагических событиях Великой Отечественной войны на оккупированных территориях. С лекцией и презентацией выставки выступил архивист из Центрального государственного архива Московской области, Николай Бахарев. В церемонии открытия также приняли участие Ирина Клюкина, заместитель председателя местной организации ветеранов, и Ольга Иконникова, советник директора по воспитательной работе техникума.

Выставка разделена на шесть тематических стендов, демонстрирующих суровые реалии оккупационного периода: от захвата Московской области до принудительного труда и депортации мирных граждан в Германию. Особое внимание уделено трагическим судьбам детей войны, лишенных детства и радости. Посетители могут ознакомиться с документами, представленными на Нюрнбергском процессе, которые служат неопровержимым доказательством преступлений, совершенных нацистами против гражданского населения.

Инициатором федерального проекта «Без срока давности» выступило поисковое движение России, получившее поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина. Название проекта подчеркивает принципиальную позицию: военные преступления не подлежат прощению, а память о жертвах фашизма и героизме советского народа должна передаваться из поколения в поколение.

Выставка будет доступна для посещения до 10 октября в здании техникума. Жители округа могут посетить экспозицию в рабочие часы учебного заведения. Для школьников предусмотрены специальные экскурсии, позволяющие более глубоко освоить представленные материалы.