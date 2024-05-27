В школах Чехова прошли торжественные линейки «Последний звонок»

«Желаю каждому сил, уверенности в себе и удачи. Пусть Последний звонок станет символом новых побед и свершений!» — отметил глава Чехова Михаил Собакин.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин сообщил, что особенный последний звонок прозвучал для более чем 4000 учащихся общеобразовательных учреждений муниципалитета. Для многих школьников завершился важный этап в жизни, но впереди их ждут не менее значимые моменты. Михаил Собакин посетил школу №8, чтобы лично поздравить педагогический коллектив, выпускников и их родителей.

Почетным гостем праздничного мероприятия стал правнук Героя Советского Союза Алексея Ивановича Маркова, в честь которого была названа школа.

«Нашей семье очень приятно, что вы так чтите трепетно эту память. Нам очень важно, что школа живет, что у нее такое прекрасное будущее, такое прекрасное настоящее и волшебное прошлое. Потому что прошлое — это наша история, это наши традиции, и уже 50-й выпуск это говорит о многом. Нам очень хочется вам пожелать от нашей семьи Марковых, чтоб у вас все будет хорошо, пусть вы будете достойны своих предков, и чтобы ваш путь университетский, рабочий, может быть, кто-то выберет совершенно другой, пусть ваш путь приведет к той заветной звездочке, которая есть у вас и которая будет вас оберегать», — рассказал Евгений Марков.

Школу называют вторым домом вполне оправданно. В стенах учебного заведения выпускники получают не только знания, но учатся совместно преодолевать трудности, добиваться любых поставленных целей. Проводником в новый мир выступают учителя.

«Я испытываю радость, но вместе с этим еще и огорчение то, что наши веселые счастливые годы проходят. Мы выпускаемся, становимся взрослее. Было бы хорошо, если бы мы с друзьями из школы виделись. А также наши любимые учителя, которые нас всегда поддерживали на протяжении всех этих лет. Очень будет грустно, когда мы уйдем. Поэтому смешанные чувства, я бы сказала», — поделилась эмоциями выпускница Анастасия Чупрунова.

Глава Михаил Собакин выразил благодарность педагогам за их труд и внимание к ученикам. Чеховские выпускники достигают высоких результатов благодаря стараниям своих учителей. Значимый вклад в развитии каждого ребенка вносят его родители, которые имеют полное право гордиться потомками.

«У нас преемственность поколений. Бабушка с дедушкой учились в школе, когда школа открылась. Потом я, потом мои дети. Сегодня 50-й выпуск юбилейный. Как раз мои дети попадают на эту дату. Очень трогательно, волнительно. И очень радостно и благодарно школе, и учителям, и директору», — поделилась мама Егора — выпускника, Екатерина Лактюшина

Михаил Собакин пожелал выпускникам найти свое признание по жизни, успешно сдать экзамены и поступить в выбранное учебное заведение.