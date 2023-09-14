В школе подмосковного Щелкова в рамках областной программы построили стадион

На пустыре в рамках госпрограммы «Открытый стадион» появились площадки для игровых видов спорта, силовой гимнастики, увлекательная полоса препятствий. При этом заниматься можно и в темное время суток — территория хорошо освещена. Пользоваться спортивными секторами могут также взрослые жители деревни. Добавим, что в учебном заведении заменен и трубопровод водоснабжения.

Глава Щелкова Андрей Булгаков в ходе рабочей поездки в Серково посетил школу и поблагодарил коллектив педагогов за внимательное отношение к развитию инфраструктуры и порядок на стадионе. Он также заверил, что социальные объекты, их состояние всегда будут в приоритете у администрации округа.