В школе Волоколамского округа открыли Парту Героя в честь генерал-майора авиации Николаева

В День Героев Отчества в Ярополецкой средней школе в торжественной обстановке провели церемонию открытия Парты Героя. Алексей Николаев внес существенный вклад в победу страны в годы Великой Отечественной войны. Выдающийся летчик неоднократно проявлял себя как умелый командир. В советско-японской войне он также добивался многих побед над противником.

Фото: [ МАУ «Волок-Медиа» (СМИ «Волоколамск сегодня») ]

«Память о нем и всех, кто погиб в боях за нашу Родину, навсегда останется в сердцах поколений», — отметила во время открытия парты Героя глава Волоколамского городского округа Наталья Юрьевна Козлова.

Волоколамский округ чтит память всех героев, кто самоотверженно боролся за мирную жизнь соотечественников и продолжает это делать в современное время. Волоколамская земля дала стране четырнадцать Героев Советского Союза и одного полного кавалера ордена Славы. Из них шестеро – уроженцы ярополецкой земли, а пятеро — выпускники Ярополецкой школы. День Героев Отчества — важный праздник для жителей муниципалитета.