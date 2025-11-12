В Шугарово обсудили дороги, тротуары и помощь участникам СВО напрямую с жителями

В селе прошла выездная администрация с участием главы округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Мужальских, депутата Московской областной Думы Андрея Голубева, заместителей главы и профильных специалистов. Отдельная консультационная площадка работала с руководителем Ступинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрием Путренко.

Староста деревни Алеево попросила обустроить тротуар по улице Сиреневая — вопрос будет рассмотрен в плане работ на 2026 год. Житель деревни Уварово поднял тему устройства дороги с применением щебня или асфальта; вопрос взят в работу с учетом проектных и финансовых возможностей.

Мать и сестра участника СВО обратились за помощью в покупке рыболовных сетей для изготовления защиты от дронов, материалы будут переданы семье до конца недели.

Жители также поднимали вопросы ЖКХ, благоустройства и земельно-имущественных отношений — все обращения взяты под контроль профильными службами. Сергей Мужальских подчеркнул, что каждый вопрос будет доведен до полного решения, а выездные администрации позволят быстро реагировать на потребности жителей.