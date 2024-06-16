Заключенные взяли в заложники двух сотрудников СИЗО в Ростове: на место съезжаются машины скорой помощи и Росгвардии
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В Ростовской области в следственном изоляторе содержащиеся там под арестом обвиняемые взли в заложники двух сотрудников, сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний в своем аккаунте в соцсетях.
В ведомстве отметили, что в настоящее время СИЗО работает в штатном режиме, обстановка контролируется правоохранителями.
«Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС», — говорится в сообщении ФСИН.
На месте в настоящее время находится руководитель управления ФСИН по Ростовской области, полицейские и представители прокуратуры. Силами правопорядка ведутся переговоры с захватившими заложников заключенными СИЗО по их освобождению.
Улицу Максима Горького, на которой находится СИЗО, перекрыли. На место съезжаются машины Росгвардии и кареты скорой помощи. Другие обстоятельства инцидента выясняются.