Заключенные взяли в заложники двух сотрудников СИЗО в Ростове: на место съезжаются машины скорой помощи и Росгвардии

В Ростовской области в следственном изоляторе содержащиеся там под арестом обвиняемые взли в заложники двух сотрудников, сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний в своем аккаунте в соцсетях.

В ведомстве отметили, что в настоящее время СИЗО работает в штатном режиме, обстановка контролируется правоохранителями.

«Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС», — говорится в сообщении ФСИН.

На месте в настоящее время находится руководитель управления ФСИН по Ростовской области, полицейские и представители прокуратуры. Силами правопорядка ведутся переговоры с захватившими заложников заключенными СИЗО по их освобождению.

Улицу Максима Горького, на которой находится СИЗО, перекрыли. На место съезжаются машины Росгвардии и кареты скорой помощи. Другие обстоятельства инцидента выясняются.